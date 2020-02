Família busca por adolescente de 15 anos desaparecido em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2020, 13:28 horas

Miguel Tavares Rocha Costa, foi visto pela última vez, em Amparo, distrito de Barra Mansa, no dia 26

Volta Redonda – Uma família do bairro Colorado, em Volta Redonda, está se mobilizando nas redes sociais para encontrar um adolescente desaparecido desde o último domingo (26). Miguel Tavares Rocha Costa foi visto pela última vez em Amparo, distrito de Barra Mansa.

De acordo com parentes de Miguel, um de seus amigos o encontrou no dia do desaparecimento, em Amparo, e desde então não foi mais visto. Os familiares registraram um boletim de ocorrência na 93ª DP (Volta Redonda).

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Miguel, entrar em contato com seus familiares pelo telefone 99858-4535 ou com a Polícia Civil através do 3338-9957.