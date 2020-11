Família busca por arara desaparecida em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de novembro de 2020, 08:05 horas

Segundo familiares do dono da ave, a arara possui anilha e documentação regular

Barra Mansa – Familiares de José Lutero Rodrigues, proprietário de uma fazenda localizada próximo à Rodovia Presidente Dutra, na divisa com a Vila Ursulino, em Barra Mansa, solicitam ajuda da população para encontrar uma Arara-azul Canindé, anilhada e documentada legalmente, desaparecida desde o domingo (15).

Em conversa com o DIÁRIO DO VALE , Luana Marques, filha do proprietário da ave, disse que a arara vive livremente no local, há aproximadamente três anos. ”Ela é do meu pai. Ele tem essa arara há uns três anos, se não me engano. Ela é registrada, inclusive”, disse.

Luana informou que recebeu a notícia que a ave pode estar no bairro Vila Ursulino, bairro próximo ao Haras do pai e que a família foi ao local para verificar a informação. ”Tenho uma prima que mora na Vila Ursulino e segundo ela, a arara estaria por lá. A fazenda fica localizada naquela região. Minha prima disse que uma amiga dela viu a arara por lá”, afirmou.

A família está se mobilizando através das redes sociais na tentativa de encontrá-la. ”Estamos mobilizando as redes sociais e meios de comunicação como rádio e jornais, que são veículos de grande alcance”, disse Luciana Almeida Rodrigues, irmã de Lutero.