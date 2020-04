Família busca por homem desaparecido em Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de abril de 2020, 13:31 horas

Barra Mansa – A família de Roberto Bilac Rafael, de 54 anos, busca por informações de seu paradeiro. De acordo com Andreza, que é filha de Roberto, ele trabalha na Besouro Ford, em Barra Mansa, e após sair do trabalho nesta sexta-feira, dia 17, não retornou pra casa até ao meio dia deste sábado, 18.

Ainda segundo a família, neste sábado Roberto estaria de folga. Ele é morador do bairro Vista Alegre e qualquer informação as pessoas podem entrar em contato através do telefone (24) 992436485.