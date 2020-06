Família busca por homem desaparecido em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de junho de 2020, 07:47 horas

Volta Redonda – Familiares de Renan Júnior Ferreira, de 29 anos, solicitam ajuda da população para encontrá-lo. Segundo Claudio Santos Ferreira, pai de Renan, o rapaz, que trabalha em uma empresa localizada no bairro Retiro, foi visto pela última vez no domingo, dia 7, no bairro Siderlândia, entre 15h e 16h, a caminho da Vila Santa Cecília. Ele conduzia uma Saveiro branca antes do desaparecimento.

Ainda segundo o pai do jovem, um boletim de ocorrência foi registrado na quinta-feira (11), na 93ª DP (Volta Redonda). Claudio disse ao DIÁRIO DO VALE que desde o desaparecimento do filho, infelizmente, chegou a receber falsas notícias sobre o paradeiro de Renan e solicita à população ajuda para encontrá-lo.

– Desde terça-feira estou nessa busca e já passei por vários bairros, em várias comunidades. Estamos trabalhando com cautela, porque já recebemos alguns trotes, inclusive através de uma rede social. Chegaram a informar que haviam encontrado meu filho morto, mas até agora, graças a Deus, nada foi confirmado. Algumas pessoas acabam agindo de má fé e estamos apurando junto à PM. Disponibilizei o número do meu telefone para que, quem tiver alguma informação, possa entrar em contato e nos ajudar. Estamos muito preocupados – disse.

Quem tiver alguma informação sobre Renan Júnior Ferreira, pode entrar em contato através do telefone (24) 988229515.