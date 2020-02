Família busca por homem desaparecido há três dias em Itatiaia

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 07:51 horas

Joelton de Almeida Fernandes, de 40 anos, desapareceu na tarde de sexta-feira (31)

Itatiaia – Uma família está a procura de um homem, que desapareceu na tarde de sexta-feira (31), no Centro de Itatiaia. De acordo com parentes de Joelton de Almeida Fernandes ,de 40 anos, ele foi visto pela última vez vestido com camisa branca, calça jeans e com uma bolsa azul nas mãos.

Joelton estava em frente a prefeitura do município, na Praça Mariana Rocha Leão, na Vila Odete, antes de desaparecer.

A família registrou o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do homem, na delegacia de Itatiaia.

Quem souber o paradeiro de Joelton, entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone 335201719.