Família de BM pede ajuda para encontrar homem desaparecido há um mês

Matéria publicada em 3 de maio de 2023, 14:55 horas

Homem de 51 anos tem depressão e toma remédios controlados

Barra Mansa – Uma família de Barra Mansa pede ajuda para encontrar Ivanildo Rodrigues de 51 anos. Ele é morador do bairro Boa Sorte e foi visto pela última vez em 4 de abril no Centro de Barra Mansa. De acordo com informações do Disque Denúncia Ivanildo saiu de casa em 30 de março às 13 horas, sem dizer para onde ia.

A filha de Ivanildo, Iris da Silva Rodrigues, de 18 anos falou sobre a angústia da família e explicou a última vez que o pai foi visto. “Não moro com ele, ele mora no Boa Sorte. Mas ficamos sabendo pela minha cunhada e meu irmão que ele estava com a camisa do Flamengo e short preto da Praça da Preguiça”, contou a filha

Posteriormente, um amigo de Ivanildo contou que o viu no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida (São Paulo), mas que não sabia que ele era dado como desaparecido pela família, e por isso não fez contato. Diante da informação, parentes foram até o local e procuraram por ele, mas não o encontraram.

Iris acrescentou ainda que o pai não tem celular, mas tem o costume de andar com a carteira de identidade. “Ele morava sozinho e tomava remédios controlados; mas, algumas vezes deixava de se medicar e tinha alguns surtos”, disse a filha.

A família tem feito apelo nas redes sociais e já registrou o desaparecimento na 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa. Quem tiver alguma informação que ajude a localizar Ivanildo Rodrigues, pode entrar em contato nos números (24) 9 9211-5351 / 9 9969-7484.