Família de jovem morto por ‘amigo’ pede justiça em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 08:30 horas

Uma manifestação será no próximo sábado, às 15h, na Praça da Matriz, no Centro

Barra Mansa – Amigos e familiares de Claudio Eduardo de Almeida Lima, de 22 anos, que morreu no último sábado (4), na Santa Casa de Barra Mansa após ficar um mês internado, farão uma manifestação para pedir justiça pela morte do jovem.

O evento será na Praça Matriz, no Centro, a partir das 15h, de onde os participantes vão caminhar até a 90ª DP (Barra Mansa). O objetivo da manifestação é exigir a prisão do suspeito de ser responsável pela morte de Claudio.

Atropelamento

Claudio foi atropelado mais de uma vez na noite do dia 30 de novembro do ano passado, na Rua Melvin Jones, no bairro Vila Orlandélia.

Na época, populares contaram para a PM que o jovem estava bebendo com um amigo, e que após uma discussão, teria passado com o carro, modelo Citroen c3, várias vezes em cima da vítima.

Claudio foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

Na época, o suspeito prestou depoimento na delegacia, mas foi liberado em seguida.