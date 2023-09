Família de Mingau agradece mensagens de apoio

São Paulo – A assessoria do músico Rinaldo Amaral, conhecido como Mingau, emitiu uma nota de agradecimento ao apoio dado ao artista, em nome de familiares e amigos na terça-feira (4).

A nota expressa a gratidão a todos que auxiliaram “nos atendimentos médicos qualificados para ele sobreviver, tanto em Paraty, como no voo e em São Paulo”, citando a liberação do helicóptero para transporte e destacando como o esforço feito foi crucial para a sobrevivência do artista.

O carinho dos fãs que mandam mensagens de força também foi citado, além da imprensa, que está “respeitando esse momento de união de forças (…) por entenderem a necessidade dessa espera em silêncio”.