Família de Volta Redonda faz campanha online para ajudar jovem com perna amputada em acidente

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2020, 12:59 horas

Guilherme da Silva Maia, de 20 anos, precisa de R$ 120 mil comprar uma prótese e realizar cirurgia, em São José dos Campos (SP)

Volta Redonda – Uma família do bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, está se mobilizando nas redes sociais para conseguir fundos e ajudar um jovem, que teve a perna amputada após ser vítima de um acidente. Guilherme da Silva Maia, de 20 anos, tem o objetivo de comprar uma prótese e realizar a cirurgia que será no município de São José dos Campos (SP).

Para isso, Guilherme e sua família precisam de uma quantia equivalente a R$ 120 mil para pagar todos os custos: a viagem até o município em outro estado, a prótese e ao procedimento. Até o momento a família já conseguiu R$ 6,5 mil em doações.

Segundo Neuza Maia, mãe de Guilherme, ele e a família estão bem e querendo realizar os dois sonhos do jovem: adquirir a prótese e terminar a faculdade de Educação Física, a qual ele está no último ano.

Interessados em ajudar, podem acessar o site da vakinha online, onde está sendo aceita as doações, ou entrar em contato com a Neuza, mãe de Guilherme, pelo telefone 98819-8580.

Acidente

Guilherme foi vitima de um acidente registrado em 8 de dezembro do ano passado, quando uma carreta bateu na traseira de uma viatura da Polícia Militar e um veículo de passeio, onde ele estava com mais quatro amigos.

O acidente aconteceu na altura do km 237, na BR-393, em Piraí. Em consequência disso, um dos policiais que estavam no local, o cabo Renan da Silva Gonçalves, de 34 anos, foi atropelado pela carreta e morreu na hora; ele foi enterrado no dia 9, em Valença.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guilherme teve fratura exposta na perna direita, o motorista que conduzia o veículo de passeio, Matheus Sodré, de 32 anos, e outro jovem, de 20 anos, tiveram lesões graves. Eles foram atendidos em hospitais em Volta Redonda e Piraí. Matheus foi outra vítima do acidente que teve uma das pernas amputadas.