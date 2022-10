Família de VR está em busca de Mulher desaparecida

Matéria publicada em 23 de outubro de 2022, 14:47 horas

A família de Regina Clara Schetino Bastos comunica o desaparecimento da mesma.

Volta Redonda – Regina tem 68 anos e foi vista pela última vez no dia 20/10 – quinta-feira por volta das 6h10 (no ponto de Táxi localizado nas imediações do Supermercado Royal no bairro Retiro) e estava vestindo um vestido estampado rosa e branco.

O desaparecimento já foi comunicado à Polícia Civil e qualquer informação sobre ela pode ser informada pelos telefones: (24) 9921-2079 / (24) 98829-6066.