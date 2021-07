Família de VR promove vaquinha online para tratamento de menina diagnosticada com doença rara no fígado

Matéria publicada em 29 de julho de 2021, 15:36 horas

Volta Redonda – Uma família do bairro Retiro, em Volta Redonda, está promovendo uma vakinha online para uma menina que precisa realizar um tratamento para tratar de várias doenças graves. Com apenas dois anos e quatro meses de idade, a pequena Juliana (Juju) já foi diagnosticada com Tirosinemia Tipo I Avançada, Síndrome de Fanconi e Raquitismo. Para tratar apenas a tirosinemia, a família precisa arrecadar R$ 200 mil reais para a menina de Volta Redonda.

Segundo a mãe de Juju, Bianca Moreira Brito, tudo começou quando ela teve infecção urinária grave, uma sepse.

– Aos seis meses de idade, teve uma infecção urinária grave, que se generalizou, e ela ficou 20 dias internada no Hospital Regional, em 2019. Daí em diante, teve um problema na coagulação sanguínea e fomos fazendo exames. Em 2020, fizemos ressonância e encontraram nódulos e uma cirrose hepática, também fizemos uma biópsia para confirmação e fomos ao Rio numa consulta com a hepatologista – detalhou Bianca, que continuou:

– Na segunda consulta veio o diagnóstico que Juliana tem Tirosinemia tipo I avançada, síndrome de Fanconi e raquitismo, e que uma desencadeou a outra. Então Juju precisará ser transplantada. As crianças com tirosinemia não podem comer nada de proteína pois intoxica o fígado, então estamos com a rifa para ajudar no custeio da alimentação dela. Pois são alimentos importados, que são vendidos numa única loja em São Paulo – concluiu Bianca.

De acordo com a família, o tratamento usado no caso de Juju é o Nitryr, que custa em torno de R$ 200 mil. O leite que ela precisa usar para repor essas proteínas e não ter malefícios é o Milupa Try 2 Prima, produto importado que hoje custa €290,00 o equivalente a R$2.035 ou o XPT Maxamaid / Tyromed B Plus, que tem o valor entre R$ 1850,00 à R$ 2.022,00.

Como ajudar

Interessados em ajudar podem comprar a “Rifa Solidária da Juju”, no valor de R$ 5,00 que será sorteada no dia 30 de agosto. O prêmio será uma cesta com produtos de beleza.

Para quem deseja apena ajudar com contribuição em dinheiro, pode entrar em contato com Bianca, mãe de Juju, pelo telefone (24) 981076897, ou com a madrinha de Juju, Jéssica Teixeira, pelo telefone (24) 98161-9779.

Já o link da vakinha online é o: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-a-juju-jessica-de-oliveira-teixeira-daru-acacio