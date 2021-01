Família desmente morte do médico Dr. Vitor Manoel

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2021, 18:42 horas

Barra Mansa – Desde o início da manhã desta quarta-feira, dia 06, vários boatos tomaram conta das redes sociais e aplicativos de mensagem dando a notícia da morte do médico Dr. Vitor Manoel, em decorrência de complicações da Covid-19 e um AVC Hemorrágico.

Nesta tarde os boatos voltaram a tona, a notícia chegou a ser dada dada em várias mídias sociais e alguns veículos de comunicação. Após noticiar o fato, nossa equipe recebeu um áudio, de uma amiga da família, que estava com a filha do médico, desmentindo a informação.

Em um aplicativo de mensagens, o consultório do médico divulgou o seguinte texto: “Por motivo de doença do Dr Vitor nós não estamos fazendo atendimento, ele não faleceu por conta do covid teve um AVC hemorrágico, encontra-se no CTI e precisa de muita oração nesse momento, qualquer informação avisaremos se Deus quiser ele vai sair dessa. Ore por ele”