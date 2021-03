Matéria publicada em 28 de março de 2021, 19:54 horas

Segundo familiares, Thainá Bichuli, de 25 anos, estava presente no acidente de ontem a noite, em que duas pessoas morreram; uma foi carbonizada e a outra vítima foi o cabeleireiro Fabrício Machado

Barra Mansa – Os familiares de Thainá Bichuli, de 25 anos, publicaram nas redes sociais que o corpo da jovem foi encontrado sem vida. De acordo com a irmã, Thais Bichuli, a jovem estava conduzindo um VW/FOX, que se envolveu em um acidente na noite de sábado (27), na altura do km 280, da Via Dutra, em Barra Mansa, onde uma colisão frontal causou a morte do cabelereiro Fabrício Machado e outra pessoa morreu carbonizada.

A irmã afirmou que não ocorreu roubo no carro de Thainá e que o veículo conduzido por ela não estava na contramão, e sim, o carro dos bandidos que colidiu com o dela, causando o acidente.

Já a PRF (Polícia Rodoviária Federal), explicou que o VW/FOX estava na contramão no momento do acidente e que todo o veículo se incendiou após a batida, deixando o corpo do condutor carbonizado, impedindo dos agentes identificarem se o motorista era um homem ou uma mulher. A PRF também orientou a família de Thainá que realizasse um exame de DNA para identificar a vítima carbonizada no acidente.