Matéria publicada em 19 de abril de 2020, 15:58 horas

Barra Mansa – A família de Roberto Bilac Rafael, de 54 anos, informou ao DIÁRIO DO VALE que ele foi encontrado. O homem, morador do bairro Vista Alegre, em Barra Mansa, estava desaparecido desde o início da noite de sexta-feira (17), após sair do trabalho.

De acordo com a filha, Roberto teria tido perda momentânea de memória e não conseguiu voltar para casa.