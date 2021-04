Matéria publicada em 29 de abril de 2021, 21:03 horas

Volta Redonda – A família do senhor Manoel, morador do Morro do Urubu, no bairro Santa Cruz, confirmou que ele foi encontrado. O idoso, que está com alzheimer, foi visto pela última vez na tarde desta quinta-feira, dia 29, embarcando em um ônibus com destino ao Roma. Segundo o filho, Wellington, ele foi encontrado no Cais do Aterrado e passa bem.