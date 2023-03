Família procura por adolescente desaparecida em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de março de 2023, 12:20 horas

Ela foi vista pela última vez na quinta-feira (16), quando ia para a escola

Barra Mansa – A família de Emilly Amanda da Silva Rosa Amaral, de 14 anos, está em busca de informações sobre o paradeiro da estudante, que desapareceu no dia 16 de março (quinta-feira), em Barra Mansa.

A garota, que é moradora do bairro Piteiras, teria ido à escola CE Barão de Aiuruoca, no Centro da cidade, e não voltou para casa. Ela entrou em contato com a mãe na sexta-feira (17), informando que estava bem, e não voltou a aparecer.

Como ajudar

Informações sobre o paradeiro de Emilly podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque Denúncia, pelo número 0300 253 1177. Quem quiser também pode ligar para a família de Emilly, por meio do telefone (24) 99817-7712.