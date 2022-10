Familiares e amigos buscam doações para reviver a tradição do ‘Presépio do Dadinho’

Matéria publicada em 18 de outubro de 2022, 15:59 horas

Volta Redonda – Neste Natal, após dois anos da morte de Dadinho por Covid-19, familiares e amigos estão se unindo para reviver a tradição do Presépio do Dadinho. Morador de Volta Redonda, Dadinho ficou conhecido por montar todos os anos um presépio em sua casa, no bairro Niterói, além de realizar doações de brinquedos para crianças menos favorecidas.

Kelly de Oliveira Ermida, filha de Dadinho, junto de três amigos que auxiliavam Dadinho na montagem do presépio, estão trabalhando para que o trigésimo ano da tradição de visitação deste patrimônio aconteça. Kelly conta que seu pai recebia ajuda de cinco amigos na mão de obra, mas, dois deles faleceram no mesmo ano que Dadinho, em 2020.

A equipe que irá trabalhar na montagem está em busca dos materiais necessários. Kelly compartilhou muitos dos elementos que são essenciais para a fase inicial de montagem.

– Nesse primeiro momento, precisamos de 12 tábuas de 3 metros; 8 paus de escoramento; 10 sarrafos; 2kg de prego de 17/27; 2kg de prego 17/21; 2kg de prego 18/24; 1kg de prego 15×15; esmalte sintético branco, azul céu e marrom; fios; lâmpadas; pisca-pisca; areia; 10 metros de grama sintética. Quem puder ajudar com qualquer um desses itens eu serei muito grata. Segue meu telefone para contato (24) 99911-3410 – solicitou.

Tradições

Eduardo Ermida Filho, mais conhecido como Dadinho, montava um presépio todos os anos na época de Natal em sua casa por mais de 50 anos, porém, o seu trabalho com o presépio se tornou aberto para visitação mais tarde, sendo mantido assim por 29 anos. A doação de brinquedos era realizada por meio de uma festa beneficente, projeto chamado de “Festa das Crianças” também criado por Dadinho. A festa era realizada para crianças do bairro São Luiz da Barra e proximidades.