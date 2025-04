Famílias afetadas pela chuva em Angra já podem pedir auxílio

Angra dos Reis – Em situação de emergência já reconhecida pelo Governo Federal, Angra dos Reis iniciou, nesta segunda-feira (7), o cadastro para recebimento do Cartão Recomeçar, benefício no valor de R$ 3 mil concedido pelo Governo do Estado. Destinado à população em situação de vulnerabilidade social atingida por desastres, como enchentes, deslizamentos, desabamentos e incêndios, o cartão permite a compra de materiais de construção, eletrodomésticos da linha branca e móveis.

O cadastramento será realizado das 9h às 17h, no CEMEI Parque Mambucaba II, e seguirá durante toda a semana. O público-alvo inicial são os desalojados pelas chuvas que atingem o município desde a última sexta-feira. Para o cadastro, são exigidos RG e CPF. No local, também serão distribuídos kits de limpeza, higiene pessoal, cestas básicas, colchões e água.

Atualmente, Angra contabiliza 174 desalojados, que estão abrigados no CEMEI Parque Mambucaba I e no CEMEI Dolores Gritten.

Os critérios para se inscrever no Cartão Recomeçar incluem estar com o Cadastro Único atualizado até a data do desastre, residir na área afetada, ter renda per capita de até meio salário-mínimo ou renda familiar total de até três salários-mínimos, conforme o Decreto Estadual nº 48.057, de 2 de maio de 2022.

Volta às aulas

As aulas na rede pública municipal, que foram suspensas preventivamente na última sexta-feira, serão retomadas nesta segunda-feira. Quatro escolas permanecerão sem atividades. Além das duas que funcionam como abrigos, o CEMEI Parque Mambucaba II será utilizado, a partir das 9h, como centro de cadastramento e distribuição de kits de limpeza e higiene pessoal.

A Escola Municipal Professora Manoelina Rodrigues Barbosa, também localizada no Parque Mambucaba, passa por obras de recuperação estrutural devido aos danos causados pelas chuvas. Para garantir o cumprimento dos 200 dias letivos obrigatórios, as aulas suspensas serão repostas em datas alternativas.

Limpeza

Durante todo o domingo (6), o serviço de limpeza atuou em diversos bairros de Angra, principalmente nas localidades do Bracuí, Parque Mambucaba e Japuíba, realizando a remoção de entulhos e a desobstrução de redes de esgoto.

Uma equipe do Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD) esteve no Parque Mambucaba em busca de cães, gatos e animais de grande porte, como cavalos, para resgatar os que precisavam de ajuda. Foram realizados atendimentos clínicos e fornecidas orientações à população.

Serviços de saúde

As unidades de emergência (UPA/SPA) seguem funcionando normalmente, com atendimento 24 horas, todos os dias da semana. O SPA do Parque Mambucaba retomou os atendimentos de forma parcial a partir das 20h de domingo, após a conclusão da limpeza e higienização da unidade.

Neste primeiro momento, o atendimento está reduzido e voltado para casos de menor gravidade, que não exigem exames ou procedimentos mais complexos. Os casos mais graves continuam sendo encaminhados para as seguintes unidades, conforme a necessidade: Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), SPA do Frade ou Hospital da Praia Brava.

Doações

A Prefeitura está recebendo donativos para as famílias atingidas pelas chuvas. Estão sendo arrecadados, das 9h às 16h, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e de limpeza, água, roupas e ração para pets.

Locais de doação para pessoas físicas:

– Secretaria de Desenvolvimento Social (Praça Guarda-Marinha Greenhalgh, s/n, Centro)

– Galpão do Almoxarifado da Prefeitura (Rua Prefeito João Gregório Galindo, 6511, Aeroporto/Japuíba)

Locais de doação para empresas:

– Galpão do Almoxarifado da Prefeitura (Rua Leandro José de Figueiredo, 22, Praia do Anil)

– Alameda Coronel Otávio Brasil, 253-B, Balneário

Contatos da Defesa Civil

Devido à alta demanda, o número 199 da Defesa Civil pode apresentar instabilidade. Outras linhas também estão disponíveis para atendimento à população:

(24) 3365-4588

(24) 3377-7991