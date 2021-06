Famílias da região sentem o impacto da alta da carne

Matéria publicada em 17 de junho de 2021, 07:27 horas

Donos de restaurantes também precisam se adaptar para não repassar o aumento do produto ao consumidor

Sul Fluminense – Um indicativo recente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), apontou que o brasileiro consumirá, neste ano, a menor quantidade de carne vermelha por pessoa, em 25 anos. O levantamento já faz parte da realidade de muitas famílias da região, que nos últimos meses vêm sentindo a alta no preço do produto e buscando alternativas, como o ovo, a carne de frango ou de porco, que possam substituí-lo A inflação da carne vermelha, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), está em 35,7% em 12 meses.

Por conta desse índice, a manicure Raquel Teixeira Serrão, de 43 anos, que mora com as duas filhas e o neto, se viu obrigada a tirar a carne vermelha do cardápio da família; De acordo com ela, que faz a compra da casa por semana, o produto só entra na lista se estiver na promoção e, ainda assim, ela opta por carnes de segunda como acém ou músculo.

“Eu compro essas duas carnes porque meu neto está na fase de introdução alimentar e ele precisa. Mas, eu e as minhas filhas, que já são adolescentes, comemos muito ovo, peito de frango e, quando dá, uma ‘carninha’ de porco. Infelizmente, hoje, eu não tenho condições de comprar toda semana um quilo de contra-filé, por exemplo, que tem dias está custando R$40 reais”, lamentou a manicure, ao fazer uma observação e acrescentar que até a cartela de ovos, que antes ela comprava a R$10 reais, hoje não sai por menos de R$13.

Na casa do aposentado Luis Carlos Fernandes, de 70 anos, moram ele, a esposa, a filha e quatro netas. Mesmo acostumado a fazer pesquisa de preços e acompanhar as promoções nos supermercados, ele conta que foi preciso reduzir o consumo de carne vermelha, que nesse momento estaria fora do orçamento da sua família.

“Um quilo de contra filé ou alcatra, que custa em média, R$35 a R$40 reais, não dá pra nada em uma casa com sete pessoas. Nós sempre gostamos muito de carne vermelha, mas, infelizmente, não está cabendo no bolso, principalmente para uma família grande, como a nossa. Com isso, eu tenho comprado muito ovo e frango e, quando é possível, um acém que na promoção está saindo a R$30 reais o quilo”, lamentou o aposentado.

Restaurantes tentam não repassar aumento

Para minimizar o aumento da carne vermelha, o proprietário de um restaurante de Barra Mansa, Leonardo Alves Penha, conta que a sua alternativa foi fazer um acordo com os fornecedores, através do qual ele conseguiu manter o preço de antes da inflação, porém, comprando uma quantidade maior do produto.

“Como nós temos onde estocar, já que o restaurante possui uma câmara frigorífica, nós compramos uma quantidade maior de carne e diminuímos a frequência dela no cardápio durante a semana. Acrescentamos bastante frango, lingüiça, carne de porco e também inventamos algumas receitas, que utilizam a carne branca, para não ficar nada cansativo ou repetitivo”, explica o comerciante.

De acordo com ele, se não fosse a possibilidade do armazenamento, ficaria inviável manter a oferta de carne vermelha no restaurante, no cardápio da semana. Leonardo ressalta que foi preciso se “reinventar” para que esse aumento não afetasse os negócios ou refletisse no aumento das refeições.

“Além da carne, os alimentos estão muito caros e um exemplo é o óleo. Estamos nos reinventando para não perder os clientes e também para não repassar para eles esses aumentos. Com relação a carne, que antes entrava três vezes na semana, estamos colocando apenas uma vez no cardápio e nos outros dias fazendo as adaptações, com outros pratos com carne branca. É o jeito, até vermos se a situação vai melhorar”, enfatizou Leonardo.

Procon tem observado a alta

De acordo com o gerente do Procon de Barra Mansa, Felipe Fonseca, o órgão tem acompanhado de perto a alta da carne, no entanto, não encontrou irregularidades por parte dos estabelecimentos. “Não encontramos displicência nos preços. Os comerciantes estão repassando o aumento que eles também tiveram de seus fornecedores. O produto está mesmo caro”, reconhece o gerente.

Segundo Fonseca, o Procon tem feito pesquisas semanais de preços da cesta básica e nesses levantamentos, o valor da carne vermelha está alcançando uma variação de até 50%, entre os estabelecimentos.

“Nesse estudo semanal incluímos a alcatrá, o contra- filé e o acém, que são carnes mais consumidas pelas famílias brasileiras. A variedade de preços é muito grande e, para tentar um valor melhor, nossa orientação é que as pessoas façam pesquisas ao máximo, antes de comprar”, finalizou o gerente