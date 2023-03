Famílias de Barra Mansa atingidas pelas chuvas recebem doações - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 09:30 horas

Doações foram feitas por rede de supermercado do Sul do Estado

Barra Mansa – Cerca de mil pessoas atingidas pelas chuvas torrenciais que vêm caindo sobre Barra Mansa receberão doações de colchões, produtos de limpeza e água, dentre outros itens. De acordo com a vice-prefeita, Fátima Lima, parte dos donativos foi enviada pelo Governo do Estado nesta segunda-feira (13). A primeira leva de doações, segundo Fátima, incluiu 90 colchões que foram distribuídos nos bairros Boa Sorte, Piteiras, Nova Esperança e São Luiz – todos atingidos pelo transbordo do Rio Barra Mansa.

De acordo com Fátima Lima, é primordial conscientizar a população sobre a importância das doações neste momento que a cidade está enfrentando. “Ficamos felizes e gratos pela contribuição, também, de empresas da cidade. Aproveito e peço para que todos continuem doando, principalmente produtos de higiene pessoal e limpeza, colchões e alimentos não perecíveis”, destacou, acrescentando que mais 12 mil litros de água mineral foram doadas pelo Bramil Supermercados.

“Todos os insumos que estamos recebendo estão sendo entregues de forma criteriosa. As doações que temos recebido têm sido encaminhadas para famílias que moram em regiões mais afastadas. Vamos priorizar as localidades onde encontramos mais dificuldades”, afirmou o secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, lembrando que as doações opodem ser feitas no Centro Estratégico de Segurança Pública (CESP), ao lado da praça da Igreja Matriz, no Centro, ou diretamente na Secretaria de Assistência Social.