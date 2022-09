Famílias mantêm tradição no Dia de São Cosme e Damião

Matéria publicada em 26 de setembro de 2022, 23:05 horas

Após dois anos de pandemia, a celebração desta terça-feira (27) voltou a movimentar as lojas de doces

Barra Mansa – O Dia de São Cosme e Damião, celebrado nesta terça-feira (27), ainda mantém entre muitas famílias da região a cultura de distribuir doces às crianças. A tradição, que passa de avós para filhos e netos, fez com que muitas pessoas fossem às compras nesta segunda-feira (26), como é o caso da gerente de uma loja de roupas, Luciene de Fátima Pacheco, de 55 anos. Ela se encarregou de comprar os produtos para a mãe.

– Minha mãe distribui doces há 47 anos e a gente sempre gostou desse momento. Ele fez promessa para doar por apenas sete anos, mas já se passaram todos esses anos e ainda não parou. Tanto é que as crianças do bairro já sabem e todos os anos vão para a porta da casa dela para pegar os saquinhos. Os doces já viraram uma tradição – conta a gerente.

Quem também estava estão uma loja de doces da cidade foi o engenheiro mecânico, Fernando Ferreira Figueiroa, de 37 anos. Ele fazia compras para a família comemorar o Dia de São Cosme e Damião. Em seu caso, a distribuição não está diretamente ligada a questões religiosas, mas sim ao legado da sua avó, que hoje tem 78 anos.

– Lá em casa todo mundo gosta de dar doces no Dia de Cosme e Damião. Eu comecei com a minha avó e a minha mãe, aos 12 anos, e agora dou continuidade ao legado e faço as compras todos os anos para a gente distribuir. Amanhã é dia de colocar os doces no carro e sair distribuindo nos locais onde já temos o costume – disse o engenheiro.

Aumento nas vendas

De acordo com o gerente de uma loja de doces, no Centro de Barra Mansa, Nilton César Costa Soares, o movimento no estabelecimento foi intenso nos últimos dias, especialmente nesta segunda-feira (26), que antecedeu a data.

No período da tarde, funcionários se revezaram para abastecer as gôndolas e prateleiras com doces tradicionais, como: suspiro, maria-mole, balas, doces de amendoim, chicletes, entre outros.

– Se comparado com os dois últimos anos, quando atravessamos a pandemia, as vendas para este Cosme e Damião aumentaram cerca de 30%, o que para o comércio é um resultado muito positivo.

Roze Martins, especial para o Diário do Vale