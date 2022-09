Fan FesTAÇO: Voltaço realiza evento pré-jogo no Raulino de Oliveira neste domingo

Matéria publicada em 2 de setembro de 2022, 17:44 horas

Festa terá espaço kids, música ao vivo, food truck, beer truck, sorteio de brindes e entrega de gratuidades para crianças até 12 anos

Volta Redonda – O Volta Redonda FC, com apoio da prefeitura de Volta Redonda, irá realizar um evento de pré-jogo neste domingo, dia 4, a partir das 15h, na rua 558, ao lado do estádio Raulino de Oliveira. O Fan FesTAÇO terá espaço kids, música ao vivo, food truck, beer truck, sorteio de brindes e entrega de gratuidades para crianças até 12 anos. A entrada no evento será gratuita.

Na sequência da festa, o Esquadrão de Aço irá enfrentar o Mirassol-SP, às 19h, pela terceira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

– Este pré-jogo será um evento para toda a família curtir o domingo e, depois, ir apoiar o Volta Redonda em mais uma partida decisiva na busca pelo acesso. Uma festa muito legal, com atividades e brincadeiras para as crianças, que receberão ingressos gratuitos para o jogo, e também para os adultos, com música ao vivo, food trucks e beer trucks – convidou o presidente do Voltaço, Flávio Horta.

Além do pré-jogo, a diretoria tricolor manteve o pacote promocional de ingressos. Agora, são duas entradas por R$ 30. O ingresso avulso está sendo vendido a R$ 20.

Confira os pontos de venda:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– apenas no domingo, dia 4, a partir das 16h.

Gratuidades

As gratuidades serão distribuídas neste domingo, dia 4, a partir das 16h, nas bilheterias do estádio Raulino de Oliveira.