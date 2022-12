Fanfarra dos Ex-alunos da Escola Técnica se apresenta em Niterói neste sábado - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2022, 10:37 horas

Volta Redonda – A Fanfarra dos Ex-alunos da Escola Técnica de Volta Redonda se apresenta neste sábado (3), às 13h15 como convidados do Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, em Niterói.

Os integrantes da Fanfarra voltarredondense saíram da frente da Escola Técnica na manhã deste sábado em direção a Niterói. Mais de 50 bandas e fanfarras representando mais de 21 estados se apresentarão no evento.

Histórico da Fanfarra dos Ex-alunos da ETPC – Volta Redonda

O objetivo de reativar a fanfarra surgiu de um simples encontro de veteranos da fanfarra da ETPC – Escola Técnica Pandiá Calógeras, ocorrido num sábado de julho de 2021, surgiu a ideia de o grupo continuar se encontrando. Desde então, os veteranos estão se reunindo na Praça Pandiá Calógeras para tocar e reviver momentos que marcaram a história dessa gloriosa Fanfarra.

Aquilo que começou como uma brincadeira saudosista, foi crescendo, tomando forma e se tornou a Fanfarra de Ex-alunos da ETPC.

O primeiro encontro com instrumentos ocorreu no dia 14 de agosto de 2021, num sábado, onde os ex-integrantes das décadas de 60 e 70, se reuniram para tocar. Essa alegria contagiou outros ex-alunos das décadas de 80 e 90, como também o público que, a cada ensaio da Fanfarra, comparecia cada vez mais na Praça Pandiá Calógeras.

Nos primeiros ensaios os componentes da Fanfarra tocavam com instrumentos emprestados e, com a melhoria técnica, os integrantes passaram a comprar seus próprios instrumentos. Com rifas e doações espontâneas, a Fanfarra adquiriu recursos próprios, podendo assim adquirir os instrumentos mais pesados, como Bumbos e surdos, além de mandar fabricar flâmulas e outros assessórios.

Mas a brincadeira ficou séria mesmo quando a Fanfarra foi convidada pela própria Escola Técnica Pandiá Calógeras – ETPC a se apresentar na Cantata de Natal de 2021, evento da prefeitura de Volta Redonda, onde foram inauguradas as luzes de Natal na ETPC. Este evento acendeu também o entusiasmo de seus componentes que, a partir do início de 2022, passaram a receber convites para apresentações em eventos oficiais pela cidade de Volta Redonda e cidades da região.

O grupo se reúne periodicamente duas vezes na semana para realizar ensaios e aprimoramento musicais.

Depois de mais de 45 anos o grupo está conseguindo realizar o sonho de voltar a reviver os momentos gloriosos que na sua grande maioria acreditava ser impossível acontecer. A Fanfarra de Ex-alunos da ETPC conquistou durante sua história 9 vezes o título de Campeã Nacional de Fanfarras, nos Concursos realizados em São Paulo nas décadas de 70 e 80. O triunfo foi tal que acabou se tornando “hors-concours” nos Concursos Nacionais, realizando somente apresentações de gala em tais concursos. Era constantemente convidada a se apresentar em muitas cidades brasileiras, escrevendo dessa forma uma história de glórias que revivemos nos dias de hoje com muita emoção.

Em um ano desse reencontro a Fanfarra já se apresentou também no aniversário de Volta Redonda, Itatiaia, Barra Mansa, Pinheiral, como também no Festival de Bandas e Fanfarras de Porto Real e em diversos eventos em Volta Redonda. E, no dia 12 de dezembro estará no aniversário de Passa Vinte, MG.