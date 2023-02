Farmácia Municipal disponibiliza 500 tipos de medicamentos à população - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 07:50 horas

Porto Real – Além de insumos como seringas, agulhas, fraldas geriátrica e infantil, a Farmácia Municipal de Porto Real recebeu na última semana, vários medicamentos e está disponibilizando cerca de 500 tipos à população. Os suprimentos também são destinados ao Hospital Municipal São Francisco de Assis, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Entre os remédios disponíveis estão: contra hipertensão, diabetes, antibióticos, ansiolíticos, úlcera gástrica, depressão, asma, infecções e verminoses, cólicas, enxaquecas, inflamações, colírios, etc.

Além disso, a SMS informou que no ano de 2022 houve uma crescente no atendimento diário, conforme informações a seguir: média de 214 atendimentos/dia no 1º quadrimestre; média de 241 atendimentos/dia no 2º quadrimestre/2022; e média de 243 atendimentos/dia no 3º quadrimestre/2022.

– Os munícipes podem retirar os medicamentos gratuitamente, desde que estejam devidamente cadastrados no sistema de Saúde do Município e apresentar uma prescrição médica, de enfermagem ou odontológica da rede pública de saúde (SUS), de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Farmácia Municipal localizada na Rua Fernando Bernardelli, 1219, Centro, telefone: (24) 3353-4899 – explicou a gerente da Farmácia Municipal, Keila Egalon.

O prefeito Alexandre Serfiotis ressaltou que dentre os fármacos adquiridos, destacam-se os essenciais.

– Estamos investindo cada vez mais na Atenção Básica, e ampliar a distribuição de medicamentos é contribuir com a recuperação e preservação da saúde dos moradores de Porto Real – destacou o prefeito.