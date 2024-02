FaSF abre matrículas para o curso de psicologia

Volta Redonda – A faculdade Sul Fluminense (FaSF), está com matrículas abertas para o curso de psicologia. A instituição participa de projetos, que visa beneficiar seus alunos.

Através do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) os alunos transformam a teoria em prática. A partir do 7º período os alunos já podem ter experiência com atendimentos nas abordagens de Psicanálise; Psicologia Analítica, Terapia Cognitivo-Comportamental, Gestalt-Terapia, Psicologia Organizacional e Psicologia e Comunidades.

Já o Programa de Acompanhamento ao Egresso (PAE) utiliza as dependências do SPA para atendimento psicológico e formação da carteira de clientes dos nossos alunos. Com um currículo equilibrado, a instituição mescla teorias, técnicas, incentivo à pesquisa, prática profissional e debate crítico e reflexivo sobre o compromisso da ciência e da profissão.

Para mais informações entre em contato pelo whatsapp +55 24 99994-9452