Fashion Esportivo

Matéria publicada em 15 de maio de 2023, 14:57 horas

Por Vivi Fioravante

Imagina você misturando peças esportivas com peças sofisticadas?! Pois é, é possível juntar tudo aquilo que é confortável e autêntico. Moletons passam a combinar com salto alto, saias de paetês ficam lindas com tênis, saia midi chiquérrima com camiseta ou calça larguinha com saltão e por aí vai… essas combinações te parecem estranhas? Livre-se do medo e aproveite os tops, camisetas e jaquetas, antes exclusivos da malhação, em produções do dia a dia, com muito estilo, resultando em look digno de fashionista.

Mas como misturar essas peças? Gostaria de se jogar nessa tendência mas não sabe quais itens usar? Aposte em t shirt, tênis descolados (brancos, metalizados e coloridos), calça esportiva com salto alto, camiseta t shirt e saia de paetês, terninho social e tênis, essa junção entre o esportivo e itens mais sofisticados já conquistou muita gente.

Mesclar peças que não necessariamente foram feitas para serem usadas no dia a dia transmite um ar moderno ao look. A regra principal para ter sucesso na combinação é misturar as peças casuais com as de caimento mais sofisticado, quebrando as regras e assumindo riscos para experimentar diferentes looks.

Esse estilo permite a combinação de uma peça de paetê com uma blusa mais esportiva, você pode mesclar um casaco de moletom com vestido ou saia lápis. Lembrando que você pode investir em acessórios como maxicolares, maxi pulseiras e até bonés.

Animada para tentar? Confira minha seleção com três inspirações de looks com peças do universo esportivo como personagens principais.