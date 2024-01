Fatalidade pode ter matado motociclista na Avenida Getúlio Vargas, em VR

Volta Redonda – Um motociclista, identificado como Mateus Ribeiro Pereira, de 27 anos, morreu em um acidente com um carro na manhã desta sexta-feira (19), na Avenida Getúlio Vargas, no Centro. O casal que estava no carro, um Fiesta preto, não se feriu. A condutora do veículo passou mal e precisou de atendimento médico.

Segundo apurado pelo DIÁRIO DO VALE, Mateus trabalhava na CBSI, era morador do bairro Água Limpa e seguia no sentido Jardim Amália no momento do acidente. Os detalhes da dinâmica ainda estão sendo apurados pelos policiais, mas as informações iniciais dão conta de que a moto teria escorregado na pista.

Embora não se saiba oficialmente em que circunstâncias o acidente se deu, chama a atenção o número de casos ocorridos em Volta Redonda. Segundo um levantamento feito pelo DIÁRIO DO VALE junto à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em 2023 foram registradas 324 ocorrências envolvendo motos, sendo 301 deles com vítimas. O número contrasta com o de 2022, quando foram registradas 297 ocorrências, das quais 262 com vítimas. Só nesta primeira quinzena de dezembro, 26 acidentes foram registrados, 12 deles com vítimas.

Há vários fatores que explicam os dados, de imprudência no trânsito, falta de orientação sobre pilotagem segura e até mesmo fatalidades, como a que pode ter matado o jovem Mateus Ribeiro. Para tentar diminuir essas ocorrências, a Semop tem investido em ações de conscientização, prevenção e fiscalização junto aos usuários de moto na cidade.

Semop oferece custo gratuito de pilotagem segura para condutores habilitados

Para tentar diminuir o número de acidentes com motos em Volta Redonda, a Secretaria de Ordem Pública investe em prevenção. Por isso, vem realizando fiscalizações de trânsito e oferecendo curso gratuito de pilotagem para motociclistas habilitados da cidade. As aulas foram retomadas na segunda-feira (15).

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, lembra que nos últimos anos, principalmente durante a pandemia de Covid-19, o número de motos cresceu, devido a questões socioeconômicas e de mobilidade urbana, o que exige maior atenção das autoridades.

As fiscalizações feitas pela Guarda Municipal têm como alvo os condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e as motocicletas sem equipamentos obrigatórios de segurança. A ideia é combater atos irresponsáveis justamente para garantir a segurança de todos no trânsito.

“Nas regras de trânsito, os veículos maiores têm sempre que proteger o menor, e o motociclista é mais vulnerável. Infelizmente hoje os condutores de motocicleta têm se envolvido em acidentes, muitos lamentavelmente graves e até fatais. Dirigir é um compromisso com a sua vida e com a vida do outro, então a pessoa que conduz um veículo precisa ser habilitada, é lei. Acreditamos que a educação é o caminho para a diminuição do número de acidentes. Por isso, além do combate às irregularidades, o Poder Público oferece desde o ano passado um curso gratuito para motociclistas habilitados com o piloto profissional e multicampeão Helder Shad. Queremos evitar acidentes e salvar vidas. O foco é a segurança”, destacou o secretário.

Capacitação gratuita

No curso de pilotagem, os alunos aprendem técnicas que ajudam a prevenir acidentes, além de noções de educação no trânsito. A capacitação conta com conteúdo teórico e prático e é ministrada pela escola do multicampeão e piloto profissional Helder Shad. A capacitação ocorre às segundas-feiras, no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube. A parte teórica conta com a participação do corregedor da Guarda Municipal de Volta Redonda , inspetor Valdo Rocha.

Ao todo, são oito horas de aula. Entre os assuntos abordados estão o uso correto dos freios em pista reta ou curva, aceleração, posicionamento correto da motocicleta, uso do equipamento de segurança, manutenção preventiva do veículo, entre outras técnicas.

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, na Semop, que fica na Ilha São João, ou pelo telefone (24) 3340-2290. Nos horários das 9h às 11h30 e das 14h às 17h30. Os interessados precisam ter CNH e possuir moto de qualquer categoria, já que as aulas ocorrem no veículo do aluno.