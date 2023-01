Fátima Lima assina duas ordens de serviço em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2023, 17:44 horas

Investimentos impactarão positivamente a vida de quase 150 alunos da rede municipal

A prefeita em exercício de Barra Mansa, Fátima Lima, assinou na tarde desta terça-feira (17), duas importantes ordens de serviço para a reforma geral da Oficina Profissionalizante Didi Coutinho, localizada no Parque da Cidade, e da Creche Municipal Divino Espírito Santo, na Água Comprida. A previsão é de que as intervenções na Oficina comecem já nesta quarta-feira (18), e na Creche a partir da próxima segunda-feira (23).

O evento foi acompanhado pelos secretários de Educação, Marcus Barros, de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, o presidente do Legislativo, vereador Paulo Sandro, a vereadora Luciana Alves e assessoria da vereadora Cristina Magno e a coordenadora do Cemae, Sonia Coutinho.

A Oficina Didi Coutinho atende cerca de 50 alunos com idade a partir de 17 anos com aulas de artesanato, culinária, costura, marcenaria e reciclagem. O investimento é da ordem de R$94 mil e a obra será realizada pela Construtora LBS, do Rio de Janeiro.

Já as obras da Creche Divino Espírito Santo estão orçadas em R$326 mil e devem ser concluídas no fim deste semestre. A empresa responsável é a Engecan Construções Ltda. Enquanto isso, aproximadamente 80 alunos do maternal II e III continuam sendo atendidos no Colégio Estadual Iracema Leite Nader .

Fátima Lima disse da relevância dos serviços. “As adaptações da Oficina Profissionalizante, coordenada pelo Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, representam a melhoria nas condições de acessibilidade, garantindo maior dignidade aos nossos alunos com deficiência”.

Sobre a Creche Divino Espírito Santo, a prefeita em exercício destacou que foi necessária a realização de um laudo técnico sobre os problemas apresentados pelo imóvel para então, ser executado o processo de licitação. “Estamos preparando, de maneira especial, esse lugar para no segundo semestre deste ano retornarmos o atendimento às nossas crianças em tempo integral, das 7 às 17 horas”, detalhou.

Para a diretora geral da unidade, Ana Paula Mendes da Silva Correa, as obras representam o resgate da identidade da comunidade e dos profissionais que atuam na Creche.