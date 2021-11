Fátima Lima faz palestra sobre Consciência Negra para alunos

Matéria publicada em 24 de novembro de 2021, 19:02 horas

Vice-prefeita falou sobre o tema a estudantes do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Moacyr Arthur Chiesse

Barra Mansa – Dando continuidade às celebrações do mês da Consciência Negra em Barra Mansa, a vice-prefeita Fátima Lima palestrou sobre o tema aos alunos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Moacyr Arthur Chiesse, no bairro Cotiara. As turmas da pré-escola fizeram uma apresentação musical na abertura do evento, que aconteceu na manhã desta quarta-feira, 24. O vereador da cidade de Quatis, William Carvalho também esteve presente.

Durante sua palestra, Fátima Lima destacou a importância de falar sobre o racismo na escola. “Não há preconceito algum que a Educação não possa corrigir. Principalmente destinando nosso discurso às crianças, que nesta idade não possuem a compreensão do mal que é o racismo”, ressaltou a vice-prefeita.

O diretor da escola, Cleiton Pigli, falou sobre os projetos sobre a Consciência Negra desenvolvidos na unidade de ensino.

“Toda a escola se mobilizou em realizar diversas atividades para a criação do projeto chamado “Educação Não Tem Cor”, em referência à Consciência Negra. Alunos e professores se empenharam para agregar conhecimento, cultura e consciência de igualdade a todos, detalhou o diretor, agradecendo a participação de Fátima.

Saúde da população negra

Após a palestra na escola, a vice-prefeita ainda participou de um workshop sobre a saúde da população negra, na USF do bairro Siderlândia. A atividade contou com a presença de profissionais que atuam na unidade, como a nutricionista, a enfermeira e a médica do NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da Família).

“É muito importante a presença da Fátima neste workshop, porque ela é uma das responsáveis pela melhoria da política de saúde do município, ainda mais na questão da saúde da população negra. Graças aos investimentos feitos, a qualidade de vida dessas pessoas aumenta”, destacou a coordenadora do NASF, Maiara Maia.

Fotos: Paulo Dimas

