Fátima Lima participa de mostra pedagógica em escola municipalizada

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2021, 18:30 horas

Barra Mansa – Na manhã desta quarta-feira, dia 08, a vice-prefeita, Fátima Lima, participou da mostra pedagógica ‘Interdisciplinaridade no caminho da aprendizagem’, promovida por professores e alunos da Escola Estadual Municipalizada Santo Antônio, localizada no bairro Colônia Santo Antônio. O projeto foi desenvolvido por professores de diversas disciplinas e marcou a retomada dos eventos após a volta às aulas presenciais.

“Durante o período de aulas remotas as crianças ficaram assustadas, algumas ainda estão, eventos como esse são importantes para mostrar que a vida continua. O tema escolhido, ‘Interdisciplinaridade no caminho da aprendizagem’, é pra destacar que todas as disciplinas são importantes, mostrar que para que haja aprendizado é necessário que todas estejam convergindo para um mesmo objetivo e ensiná-los a participação, que a transformação acontece quando eles agem”, afirmou a vice-prefeita.

De acordo com a diretora da unidade, Maria do Carmo Garcia, a mostra contou com a participação de cerca de 140 alunos do pré II ao 9º anos, com idade entre 05 e 13 anos, e envolveu todas as disciplinas.

“Uma de nossas professoras viu a necessidade de, nessa retomada das aulas, nós trazermos uma motivação a mais para os alunos. Foram cerca de três meses de preparação para chegarmos nesse resultado apresentado hoje, todas as disciplinas foram envolvidas e eles prepararam diversas apresentações como teatro, música, dança, desenvolvimento de maquetes e outras atividades. Teremos também uma apresentação teatral que será encenada todinha em inglês, para o desenvolvimento deles, não apenas como estudantes, mas também como cidadãos, isso é muito importante”, destacou a diretora.

O evento teve início às 9h30, com previsão de encerramento às 16h. Durante todo o dia os estudantes vão assistir as apresentações no palco do refeitório e poder conferir os trabalhos elaborados pelos colegas que estão em exposição pelos corredores da unidade.

Fotos: Paulo Dimas

Vice-prefeita de Barra Mansa, que é professora, fala a alunos durante mostra pedagógica