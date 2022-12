Fazenda dá prazo até dia 30 para 23 mil empresas com pendências - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2022, 18:38 horas

Rio – A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro inicia, neste fim de ano, um processo de regularização de empresas que estão com pendências na entrega de declarações relativas ao ICMS. O trabalho será feito em etapas e, por ordem cronológica, começará pelos que estão em situação irregular há mais tempo.

Os contribuintes que integram essa primeira fase terão até o dia 30 de dezembro para apresentar a documentação necessária. Caso percam o prazo, terão a Inscrição Estadual impedida, ou seja, não poderão comprar produtos nem emitir notas fiscais de venda.

Ao todo, cerca de 23 mil contribuintes precisam enviar ao Fisco Estadual a Escrituração Fiscal Digital (EFD) ou o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS). Ambos os documentos registram as movimentações de compra e venda e servem também como declarações de créditos e débitos de ICMS, sendo que o último é destinado a empresas enquadradas no Simples Nacional.

– Essas declarações são fundamentais para que possamos fazer a fiscalização. Vários avisos solicitando a regularização foram enviados nos últimos meses pelo Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DeC), o canal oficial de informações da Fazenda com as empresas – afirmou o subsecretário de Estado de Receita, Adilson Zegur.

A entrega da EFD e do PGDAS chegou a ser suspensa temporariamente durante o período de restrição da pandemia de Covid-19, mas o procedimento voltou a ser obrigatório. Para facilitar a regularização, eventuais reativações de Inscrições Estaduais impedidas serão feitas automaticamente após o envio das declarações, sem a necessidade de solicitação por parte do contribuinte.