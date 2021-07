Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 17:39 horas

Santa Rita de Jacutinga, MG/Valença, RJ – Um fazendeiro, de 52 anos, e seu funcionário, de 42, foram presos nesta terça-feira, dia 20, suspeitos de matar com requintes de crueldade, um sitiante, em 2010, em Valença. Os dois foram condenados a 23 anos de prisão, 8 meses, e 15 dias, em regime fechado, por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Na época do crime, corpo da vítima foi esquartejado, em seu próprio sítio no bairro Serra da Glória.

Os suspeitos foram localizados pelo delegado titular da 91ª DP (Valença), Carlos César, e por policiais civis que integravam a equipe que ele comandava, em um fazenda na Zona Rural de Santa Rita do Jacutinga, em Minas Gerais.

– Na época do crime que foi motivado por causa sua de briga por terras, mataram o sitiante, picotaram seu corpo e o jogaram em um lago. A intenção era ocultar o corpo da vítima – explicou o delegado.

César disse que, por meio de um trabalho de investigação, os seus policiais descobriram que os dois suspeitos estavam morando na Fazenda Santa Cruz do Amparo, às margens da estreada Itaboca, Km 22, em Santa Rita do Jacutinga. Em seguida, os agentes passaram a monitorar o local, resultando com a prisão do fazendeiro e seu funcionário nesta terça-feira.

Os presos condenados serão levados para a Cadeia Púbica de Volta Redonda, onde ficaram à disposição da Justiça. A ação faze parte da execução do projeto Cinturão de Divisa. A investida visa coibir todos os crimes entre as divisas dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.