FBG apresenta relatório para Fórum da Juventude Sul Fluminense em Ação

Documento fará parte da elaboração do Projeto Jovens em Ação na Criação de Cidades Inclusivas

Volta Redonda – A equipe da Fundação Beatriz Gama (FBG) se reuniu nesta semana com jovens pesquisadores do Fórum da Juventude Sul Fluminense em Ação (FJSFA), para a entrega do relatório de pesquisas realizadas na cidade. O encontro aconteceu na própria fundação. O relatório elaborado pela FBG vai fazer parte do Projeto Jovens em Ação na Criação de Cidades Inclusivas: Trabalho e Participação Social, da FJSFA.

“Trata-se de uma importante pesquisa do Ciespi/PUC-RJ (Centro Internacional de Estudos e Pesquisas Sobre a Infância), que nos incentiva no planejamento e construção de políticas públicas voltadas para a preparação e inserção do adolescente e do jovem no mercado de trabalho, ampliando sua participação social”, explicou a diretora social da FBG, Ethiene Correia.

Segundo o presidente da fundação, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, a atividade faz parte dos projetos de parceria da FBG com as mais importantes instituições socioeducativas da região.

“O permanente trabalho de parceria e intercâmbio entre equipe da FBG com Conselho Tutelar, Fórum, Smac (secretaria de Ação Comunitária), prefeitura, Creas (Centro de Referência Especializada de Assistência Social), secretaria de Segurança, Degase, entre outros órgãos, faz com que o trabalho no município seja integrado e mais eficiente”, afirmou Vitor Hugo.