Febre Aftosa: Última etapa de vacinação é antecipada no Estado

Estado do Rio – A última etapa de vacinação contra a Febre Aftosa no Estado do Rio de Janeiro foi antecipada do mês de maio para de abril de 2024. Nesta última fase da campanha, serão imunizados os bovinos e bubalinos de todas as idades. O objetivo da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento é ultrapassar a meta dos 90% de vacinação estabelecida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Por meio da Superintendência de Defesa Agropecuária, o Rio de Janeiro está seguindo as etapas para se tornar um Estado com o status de “livre da Febre Aftosa” sem vacinação.

Depois da campanha realizada em novembro de 2023, a equipe gestora do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PE-PNEFA) decidiu que os estados do Amapá, Bahia, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Roraima e Sergipe suspenderão a vacinação a partir de abril deste ano. Essa medida é importante para que não ocorra restrição de trânsito de animais e produtos entre os estados que integram o Bloco IV.

O intuito do MAPA é tornar o país totalmente livre da doença sem vacinação até 2026. De acordo com o secretário de Agricultura, Dr. Flávio, é importante a colaboração de todos os pecuaristas para garantir a maior imunização nos estados que ainda aplicarão a vacina contra a Aftosa.

– Os pecuaristas devem estar atentos às mudanças em relação ao calendário de vacinação. Os animais de todas as idades participarão desta última etapa da campanha. A colaboração é de extrema importância para manutenção do estado com status de livre da febre aftosa – ressalta Dr. Flávio.

Vacinação obrigatória

A vacinação é obrigatória. O produtor que não imunizar e declarar a vacinação do seu rebanho pode ser multado e ter a propriedade interditada. O registro deverá ser entregue ou enviado em até 5 dias após a imunização para um dos Núcleos ou Postos Municipais de Defesa Agropecuária.

– É um processo de substituição da vacinação pelo aumento da vigilância sanitária em todo o território fluminense, sendo fundamental que o cadastro das propriedades rurais esteja atualizado. Este procedimento é realizado junto ao Núcleo de Defesa Agropecuária ou Posto Municipal no momento da entrega da declaração de vacinação – alerta o superintendente de Defesa Agropecuária, Paulo Henrique Moraes.

Os contatos de e-mail dos Núcleos de Defesa Agropecuária e o formulário de declaração de vacinação podem ser acessados por meio deste link: https://www.agricultura.rj.gov.br/node/54.