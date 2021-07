Fecha Supermercado Máximo em Volta Redonda

Matéria publicada em 14 de julho de 2021, 13:20 horas

Volta Redonda – Moradores de Volta Redonda foram informados, na manhã da última segunda-feira, dia 12, através de um cartaz, que o Supermercado Máximo, localizado na Rua Quinze de Novembro, no bairro Aterrado, iria fechas as portas.

O aviso com informes sobre o desligamento, além da permanência da rede nos municípios vizinhos, Barra Mansa e Resende, foi colocado nas grades do estabelecimento.

”Na data de hoje, 12 de julho de 2021, nós, Supermercado Máximo VR, encerramos nossas atividades. Agradecemos a todos vocês clientes pelo tempo que estiveram juntos. Continuaremos atendendo em Resende e Barra Mansa. Obrigado e que Deus abençoe a todos.”

Não há informações sobre as causas do fechamento. O DIÁRIO DO VALE tentou, por diversas vezes, entrar em contato com representantes do Supermercado Máximo, na terça-feira, dia 13, e nesta quarta-feira, dia 14, mas não obteve respostas.