Fechamento da Rodovia do Contorno congestiona a Via Sérgio Braga, em Volta Redonda - Diário do Vale

Fechamento da Rodovia do Contorno congestiona a Via Sérgio Braga, em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2023, 19:18 horas

Trânsito fluiu tranquilamente ao longo do dia, mas quilômetros de lentidão são registrados na noite desta segunda-feira (30)

Volta Redonda – Quilômetros de lentidão são registrados na noite desta segunda-feira (30), na Rodovia Sérgio Braga. Os motoristas precisam ter paciência para trafegar na pista sentido Barra Mansa devido ao congestionamento, possivelmente causado pelo fechamento da Rodovia do Contorno. Muitos caminhões estão passando pelo local.

O tráfego na Rodovia do Contorno segue restrito a veículos de moradores dos condomínios residenciais construídos às margens da estrada, ônibus e a carretas que ultrapassem as dimensões permitidas no âmbito urbano. A medida foi adotada pela prefeitura na tarde de domingo (29), horas após um grave acidente que deixou quatro mortos e dois feridos. Nesta segunda-feira (30), o prefeito Antonio Francisco Neto, tratou do assunto em seu gabinete com vereadores e o deputado estadual eleito Munir Neto.

O chefe do Executivo também procurou representantes do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e do DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro) para alinhar soluções emergenciais.