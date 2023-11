Fechamento do comércio aos domingos e feriados divide opiniões em BM

Barra Mansa – A Câmara de Dirigentes Lojistas de Barra Mansa (CDL) emitiu uma nota oficial expressando sua posição contrária à recente publicação da portaria 3.665/2023 do Ministério do Trabalho, revogando parte da Portaria n. 671/2021, que tratava da autorização permanente para o trabalho aos domingos e feriados.

A medida, publicada no Diário Oficial da União na última terça-feira (14), foi tomada pelo ministro Luiz Marinho e afeta setores como distribuidores de produtos alimentícios, supermercados, farmácias, atacados e feiras livres.

A portaria, que havia sido editada em novembro de 2021 durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, tinha como objetivo facilitar o trabalho nos feriados.

No entanto, de acordo com a CDL, a revogação dessa medida tem gerado preocupação entre os comerciantes locais, uma vez que ela impacta negativamente o funcionamento e a economia desses estabelecimentos.

Na nota, o presidente da entidade, Gleison Gomes ressalta que a portaria representa um retrocesso e teme por demissões.

“Tememos por desempregos no comércio. Não tem como o empresário enfrentar todas as dificuldades dos últimos anos as quais estamos vivendo com vendas e economia desaceleradas, altas taxas de juros, falta de crédito e projeção econômica afetada. Inevitavelmente, medidas como essas, de dificultar o funcionamento do comércio, conforme acordos antes já definidos, certamente irá sobressair em demissões no setor varejista, o maior empregador e gerador de renda no país”, explica, reforçando ainda que 60% da empregabilidade em Barra Mansa vem do comércio e prestação de serviço.

O presidente destaca que, para a CDL, a medida surge como entrave ao bom funcionamento do setor que mais emprega e gera renda no Brasil e foi tomada em um momento em que a economia precisa se reerguer e iniciar um novo ciclo de crescimento.

“É muita gente que sobrevive de vendas e de suas comissões em nossa cidade, e assim também em grande parte do país”, ressalta, acrescentando que a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) está trabalhando para apresentar um “Projeto de Decreto Legislativo (PDL)”, cujo objetivo será sustar os efeitos da Portaria n. 3.665/2023.

A nota publicada pela CDL BM em suas redes sociais provocou a reação do Sindicato dos Comerciários de Barra Mansa, que fez um comentário na postagem argumentando que tais medidas visam garantir os direitos dos comerciários.

“Não é retrocesso, é garantir o direito dos mais fracos, dos hipossuficientes e proteger o trabalhador que dedica sua vida ao império do empregador! Sempre iremos garantir os direitos dos trabalhadores, seja domingo, feriado ou qualquer outro dia”, respondeu o sindicato.