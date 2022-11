Fecomércio aponta queda da inadimplência entre empresários - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de novembro de 2022, 07:53 horas

Pesquisa da federação aponta que mais de 60% dos donos de negócios estão sem débitos em atras

Rio – O índice de empresários do comércio que estão em dia com suas dívidas nos últimos três meses ficou em 61,5%, segundo pesquisa da do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), feita entre os dias 1º e 8 de novembro, com 257 empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Na pesquisa anterior, 56,6% estavam livres da inadimplência.

O número de inadimplentes ou muito inadimplentes apresentou queda de 22,5% em outubro para 21,4% em novembro. 17,1% disseram ter ficado pouco inadimplentes, contra 20,9% da pesquisa anterior.

A inadimplência com tributos federais (35,6%) é o principal motivo relatado pelos empresários do comércio. Fornecedores (32,2%), aluguel (31%), parcelamento de tributos com pagamento interrompido (25,3%) e bancos comerciais e tributos municipais (ambos com 23%) são os outros motivos para a inadimplência.

No setor de serviços, a quantidade de empresas que não ficaram inadimplentes nos últimos três meses aumentou em relação à pesquisa anterior. Em novembro, esse número foi de 54,9% contra 48,1% de outubro. As inadimplentes ou muito inadimplentes ficaram em 25,1%, apresentando queda em relação à pesquisa anterior (27,8%). 20% ficaram pouco inadimplentes, segundo o novo levantamento, enquanto em outubro esse índice foi de 24,1%.

Das empresas que tiveram dívidas nos últimos três meses, os cinco principais gastos estão associados a aluguel (31,1%), fornecedor (30,7%), bancos comerciais (30,3%), tributos federais (27,3%) e luz (21%). Tiveram mais de um tipo de inadimplência, 58,8%.

Empresários temem situação futura

A sondagem mostra que o resultado da expectativa foi afetado pela situação futura. A situação presente, no geral, também foi afetada, mas amenizada pelo setor de serviços, que está segurando os resultados da economia fluminense. Em novembro, 37,4% dos entrevistados informaram que a situação de seus negócios melhorou ou melhorou muito nos últimos três meses, enquanto 42,3% tiveram essa impressão na pesquisa do mês anterior. Para os próximos três meses, 63,4% dos empresários do comércio esperam que seus negócios melhorem ou melhorem muito, contra 78,7% de outubro.

No setor de serviços, a situação dos negócios nos últimos três meses praticamente atingiu os mesmos patamares da última pesquisa. 39,7% dos consultados em novembro disseram que a situação melhorou ou melhorou muito. Em outubro, eram 40,2%. Para os próximos três meses, 75,9% esperam que a situação melhore ou melhore muito, enquanto 80,3% esperavam isso no levantamento anterior.

“Os serviços estão segurando os resultados da economia do estado, porém dessa vez, no geral, o índice começa a sentir um pouco mais o presente e o futuro, afetado na virada de outubro para novembro. Ainda temos saldos positivos, mas o momento é de cautela e atenção dado o processo de desaceleração. Teremos que observar para ver se irá se perpetuar nos próximos meses”, explicou o diretor executivo do IFec RJ, João Gomes.

Empregos

Em relação ao quadro de funcionários, 24,1%% dos empresários do comércio disseram que esperam aumentar ou aumentar muito nos próximos três meses, enquanto 29,9% esperavam o mesmo na pesquisa de outubro. Nos últimos três meses, 8,9% afirmaram que a situação melhorou ou melhorou muito. Na pesquisa anterior, eram 10,5%.

Já 8,9% dos empresários do setor de serviços afirmaram que o quadro de funcionários nos últimos três meses aumentou ou aumentou muito. Na pesquisa de outubro, eram 10,2%. Para os próximos três meses, 26,8% dos entrevistados disseram que o número de empregados deve aumentar ou aumentar muito. Na sondagem anterior, esse índice era de 30,5%.

Demanda por serviços/bens

Para 52,9% dos empresários do comércio, a demanda pelos serviços/bens para os próximos três meses aumentará ou aumentará muito. Na pesquisa anterior, esse índice estava em 66,3%. O número dos que acham que a demanda se estabilizará apresentou quase o mesmo patamar: 25,3% em novembro contra 25,2% em outubro. Já 21,8% declararam que esperam que diminuirá ou diminuirá muito. No mês passado, apenas 8,6% tinham essa impressão sobre a demanda por serviços/bens.

A demanda insuficiente é o principal fator que limita os negócios, segundo 41,2% dos empresários do comércio consultados, seguido de 32,6% que disseram ser as restrições financeiras. O terceiro limitador mais citado pelos entrevistados foi a falta de mão de obra, com 14,2%.

Para os empresários do setor de serviços, 11,1% disseram que a demanda diminuirá ou diminuirá muito pelos bens/serviços de suas empresas nos próximos três meses. Em outubro, 8,2% tinham essa impressão. 63,9% afirmaram que aumentará ou aumentará muito, contra 69% no mês passado.

Endividamento segue sendo preocupação de famílias

A última Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revelou que 79,2% das famílias brasileiras estão endividadas e 30,3% estão com pagamento de contas em atraso. As famílias de baixa e média renda, que recebem até 10 salários mínimos, estão mais endividadas, com 80,2%. Além disso, essas famílias também estão na faixa com um grande percentual de atraso de dívidas, com 33,6%. A grande preocupação é que as dívidas acabem comprometendo a subsistência dessas famílias.

Sobre esse tema, o advogado Ricardo Maranhão explica a Lei do Superendividamento, que foi criada com intuito de tratar sobre a repactuação de dívidas e a concessão de crédito. No entanto, segundo o advogado, ainda existem muitos debates em torno desta lei.

“Primordialmente essa lei tem como objetivo viabilizar a negociação de débitos. Semelhante ao que acontece com as negociações de empresas em recuperação judicial. A legislação visa disciplinar a concessão de crédito e a negociação de débitos com os credores, possibilitando a conciliação coletiva entre o devedor (pessoa física), com os credores, que nesse caso são as lojas, os bancos, empresas, etc. Com essa lei, por exemplo, o consumidor pode renegociar suas dívidas em bloco, ou seja, reunir todos os credores para fazer uma oferta de pagamento de uma vez só”, explica o advogado Ricardo Maranhão, que atua há mais de 20 anos na área de Direito do Consumidor.

A lei define como “superendividado” o consumidor que, de boa-fé, assume sua impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu, porque isso afeta suas condições de sobrevivência. Essa Lei tem como um de seus principais escopos preservar o chamado mínimo existencial. Na lista de dívidas que podem ser renegociadas por meio da legislação estão: consumo (carnês e boletos), contas de água, luz, telefone e gás; empréstimos com bancos e financeiras, com a inclusão de cheque especial e cartão de crédito, crediários e parcelamentos. O que não pode ser renegociado, dentro do escopo da Lei são impostos e tributos, pensão alimentícia, crédito habitacional (prestação da casa própria), crédito rural e produtos e serviços de luxo. Na lista de possibilidade de negociação pela lei, o cartão de crédito era e continuou sendo em outubro a principal modalidade de endividamento, respondendo por 86,2% das pessoas endividadas no país, ainda segundo a CNC. De acordo com o advogado Ricardo Maranhão a lei incentiva o uso de medidas de resolução de conflitos alternativas ao Judiciário, com conciliação e a mediação. O termo chave é “repactuação de dívidas”.