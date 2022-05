Federação Interestilos de Karate do Rio realiza Encontro Técnico em Resende

Matéria publicada em 6 de maio de 2022, 17:14 horas

Evento contou com a participação de 60 atletas de diversas faixas e graduações

Resende- Na noite de quinta-feira, dia 5, foi realizado no Clube dos Subtenentes e Sargentos Agulhas Negras – CSSAN(AMAN), o Encontro Técnico da FIKARJ(Federação Interestilos de Karate do Rio de Janeiro). O evento contou com a presença de 60 atletas de diversas faixas etárias e graduações, com idade de 5 a 70 anos.

De acordo com o Mestre Sensei Roosevelt Barbosa, atual presidente da Federação, participaram do Encontro quatro Academias e Associações. A Associação Forma-se um Campeão (Clube CSSSAN – Resende RJ), que foi a anfitriã do evento; a Associação Pé na Trilha de Visconde de Mauá; o CT Paulo King de Porto Real e a Arena Fit de Quatis.

Segundo o mestre Roosevelt, o encontro teve como finalidade, a padronização técnica da federação e preparação para o 29º Zonal Sul Sudeste de Karate, que será realizado na semana que vem, 14 e 15 de maio, com presença confirmada de mais de 1500 atletas, no Ginásio do Ibirapuera – São Paulo – SP.

Durante o encontro foram ministradas técnicas de kata(luta imaginária) e kumitê(combate dentre dois atletas) com foco nas regras da Confederação Brasileira de Karate Interestilos – CBKI onde estiveram à frente do treinamento os seguintes professores: Mestre Roosevelt Barbosa(faixa preta 7º Dan), Sensei Albano Paz(Faixa Preta 4º Dan), Sensei Caroline Azevedo( Faixa Preta 2º Dan, Sensei Giovana de Souza, Faixa Preta 1º Dan e Sensei Manoel Libanio, Faixa preta 1º Dan.

Após a atividade a Sensei Carine de Souza, da Associação Forma-se um Campeão (clube CSSAN – Resende) ofertou um maravilhoso cachorro quente acompanhado de salgadinhos e refrigerantes para todos os presentes.

O Mestre Roosevelt agradeceu ao Sargento Moutinho, Vice Presidente do clube por ter cedido o espaço e pediu que agradecesse também ao Subtenente Demétrius que é o atual presidente do CSSAN, pela Parceria e apoio prestado sempre ao KARATE, e por fim, agradeceu também a todos os presentes (Responsáveis e atletas) pela participação na atividade.