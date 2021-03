Matéria publicada em 23 de março de 2021, 13:25 horas

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda confirmou no fim da manhã desta terça-feira, dia 23, a realização dos jogos entre Corinthians e Mirassol nesta terça-feira, às 21h, no Estádio Municipal Raulino de Oliveira, e entre Palmeiras e São Bento, nesta quarta-feira, no mesmo local, em partidas válidas pelo Campeonato Paulista de Futebol.

Em contrapartida por receber esses dois jogos, a Federação Paulista de Futebol vai doar equipamentos necessários para montagem de dez leitos de UTI (dez respiradores e dez monitores) para tratamento de pacientes com a Covid-19. A realização dos dois jogos seguirá todos os protocolos já adotados para as partidas do campeonato Carioca.

A Prefeitura de Volta Redonda informa ainda que estão canceladas todas as partidas da Copa do Brasil previamente marcadas para a cidade, com exceção dos jogos do Volta Redonda Futebol Clube, o Voltaço.

O motivo do cancelamento das partidas é a necessidade de reduzir a circulação de pessoas na cidade de Volta Redonda durante o período de pandemia.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a federação paulista de futebol já foram comunicadas da decisão da prefeitura.