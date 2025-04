Feijoada de São Jorge leva tradição cultural e religiosa à Barra do Piraí

Barra do Piraí – O Grupo Amigos de São Jorge organizou a 13ª Feijoada de São Jorge em Barra do Piraí, na praça Pedro Cunha (Largo da Feira), na última quarta-feira (23), data dedicada ao Santo. Evento contou com a parceria com a Prefeitura de Barra do Piraí, por intermédio da Secretaria de Turismo.

Neste ano, em Barra do Piraí, as atividades começaram às 9 horas e se estenderam até o início da noite. A programação contou com uma Missa na Paróquia São Benedito, procissão até o Largo da Feira, apresentação do Grupo de Atabaque Bate com Fé, de Capoeira Libertação Negra, de Jongo Memórias do Cativeiro e de Ogãs Luz do Caminho.

Além disso, o evento ainda levou a população shows de pagode com Bora Envolver e Bruninho Nascimento, e forró com Márcio Faria. Já a feijoada, o ponto principal do evento, foi servida das 12h às 16h, momento em que várias pessoas estiveram reunidas no Largo da Feira tanto para aproveitar o momento de confraternização quanto para prestar suas homenagens.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destacou o sentimento de participar da 13ª Feijoada de São Jorge, ressaltando sua importância cultural e religiosa.

“Foi lindo presenciar esse momento tão representativo para a cultura e religiosidade do nosso estado. Os sorrisos, a devoção, os abraços e as manifestações culturais tomaram conta do local. Sem dúvidas os barrenses devem se orgulhar de suas raízes e dos talentos que permanecem em nosso município. No próximo ano estarei presente na 14ª Feijoada de São Jorge de Barra do Piraí para presenciar novamente a alegria desta importante tradição. Aproveito para parabenizar o Grupo Amigos de São Jorge por essa organização impecável”, declarou a prefeita.