Feira Afro é realizada no Corredor Cultural de Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de novembro de 2022, 08:36 horas

Barra Mansa – O Corredor Cultural de Barra Mansa recebeu neste sábado (19), uma nova edição da Feira Afro, realizada pela OICN (Organização e Integração de Conscientização Negra, com apoio da Prefeitura, por meio da Fundação Cultura e do COMUPPIR (Conselho Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial). Apresentações musicais, de dança, capoeira e grafite deram o tom do evento alusivo ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Não faltou a tradicional feijoada e o feijão tropeiro preparados no fogão à lenha pelas mãos da presidente da Organização, Silvana Carvalho.

– Fazemos estes pratos com muito amor, inspirados em nossa ancestralidade. Porém, o objetivo da Feira Afro vai além das atividades culturais e recreativas. O intuito é divulgar ações afirmativas de promoção a uma educação antirracista voltada para a sociedade como um todo; é buscar a equidade como forma de reparar os diferentes níveis de desigualdade ainda existentes nos dias atuais. Em um país, onde a maioria da população é declarada negra, é preciso fazer essa reflexão e analisar a base da pirâmide da sociedade, que ainda continua sendo formada por negros, sendo grande parte mulheres – detalhou.

O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, reforçou que a instituição é parceira do evento. “Garantimos a estrutura para que o evento aconteça com conforto e segurança. A cultura Afro tem especial destaque na nossa programação da Fundação Cultura”.

No decorrer do evento, representantes do COMUPIR, OAB e da OICN fizeram a leitura de trechos do Estatuto da Igualdade Racial, além de distribuírem alguns exemplares do documento. Também integraram a iniciativa barracas com mostra e venda de produtos afro-brasileiros, entre eles turbante e roupas, doces e artesanatos. A diversão foi garantida para a criançada através de contação de história, pintura, pipoca, refrigerante e pula-pula.

A performance da dança de jongo realizada por Aline Souza, carinhosamente conhecida como Lica, arrancou aplausos do público, assim como as apresentações de pagode.

A programação da Feira Afro se estende até às 21 horas e será encerrada ao som do grupo Ziriguidum.