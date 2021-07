Matéria publicada em 18 de julho de 2021, 08:28 horas

Resende- Na nova edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos realizada no sábado, dia 17, em Resende, animais resgatados nas ruas tiveram a chance de encontrar um novo lar acolhedor.

A edição deste sábado aconteceu no Resende Shopping, no centro da cidade e foi uma parceria entre a Prefeitura de Resende e o Resende Shopping, e como acontece nas demais edições, o evento atraiu novas famílias para os pets que, geralmente, são resgatados das ruas após abandono ou histórico de maus-tratos. Os cães e gatos do Centro do Controle de Zoonoses (CCZ) participaram do evento, onde nove animais foram adotados.

De acordo com a prefeitura de Resende, quem não teve a oportunidade de visitar a Feira de Adoção, ainda tem a chance de conquistar um novo amiguinho. A adoção pode ser feita também na sede do CCZ, que funciona na Eurídice Paulina de Almeida, nº 415, no bairro Vicentina II, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Segundo o Centro do Controle de Zoonoses de Resende, todos os animais adotados têm castração garantida pelo CCZ a partir de seis meses de idade. Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos ou estar acompanhado de seu responsável, além de apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Na hora de adotar, o novo tutor assina um Termo de Compromisso de Adoção, quando se responsabiliza em oferecer toda a assistência necessária ao seu bicho de estimação.