Feira de adoção do CCZ atrai um grande público ao Resende Shopping

Matéria publicada em 7 de novembro de 2021, 09:47 horas

No primeiro semestre de 2021, já foram contabilizadas 36 adoções durante as feiras promovidas pelo órgão

Resende – Em uma parceria entre o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e o Resende Shopping, foi realizada neste sábado, dia 6, mais uma edição da Feira de Adoção de cães e gatos do CCZ.

Na ação deste sábado, diversos cães e gatos receberam um novo lar através da ação solidária.

De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, todos os cães e gatos adotados na Feira tem castração garantida pelo CCZ, a partir dos seis meses de vida. E ressaltando que para adotar um animal, o interessado deve ser maior de 18 anos e apresentar uma identidade com foto e comprovante de residência. Além disso, os futuros tutores assinam um Termo de Adoção Responsável.

Segundo o CCZ de Resende, no primeiro semestre de 2021, já foram contabilizadas 36 adoções durante as feiras promovidas pelo órgão. Já no CCZ, situado na Rua Eurídice Paulina de Almeida, nº 415, no bairro Vicentina II, foram registradas 39 adoções em 2021. Nos últimos quatro anos, 431 cães e gatos do CCZ foram adotados por meio de campanhas e na própria sede do CCZ.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do CCZ: (24)3360-9690. Adotar animais é um ato de amor!