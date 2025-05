Feira de Adoção em Resende busca novos lares para cães e gatos

Resende – Cães e gatos recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Resende terão a chance de encontrar um novo lar na próxima sexta-feira, dia 10 de maio, durante mais uma edição da Feira de Adoção promovida pela Prefeitura, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. O evento será realizado no Shopping PátioMix, das 10h às 13h.

De acordo com a direção do Hospital Veterinário, todos os animais adotados têm a castração garantida pelo CCZ a partir dos seis meses de idade.

O secretário municipal de Saúde, Ricardo Graciosa, destacou a importância da iniciativa.

“Através de um shopping, que é um espaço muito frequentado e com alto fluxo de pessoas, buscamos novos lares para esses animais que precisam de amor, carinho e cuidado. Resende é um lugar que cuida bem dos animais, conta com o primeiro Hospital Veterinário 24h do estado do Rio de Janeiro, além da farmácia Veterinária. Esses animais recebem todo cuidado do CCZ e temos certeza de que vão encontrar acolhimento para ter uma vida mais saudável e digna”, afirmou.

Para adotar um animal, é necessário ser maior de idade, apresentar documento de identidade e comprovante de residência atualizado. Além dos critérios formais, o principal requisito é o compromisso de oferecer amor, carinho e condições dignas ao novo companheiro.

Atualmente, o CCZ, localizado na Vicentina II, passa por obras de ampliação. A unidade ganhará novos canis, área para gatis, depósitos e espaços para descarte de resíduos hospitalares, comuns e recicláveis. Também está prevista uma reforma geral, incluindo troca de piso, pintura e revitalização das estruturas já existentes.