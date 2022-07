Feira de artesanato em Praça de Valença terá tema de Festa Junina

Matéria publicada em 13 de julho de 2022, 15:53 horas

Valença- Ainda como parte das comemorações às Festas Juninas na cidade, a Prefeitura de Valença, através da Secretaria de Cultura e Turismo, estará no próximo final de semana, dias 16 e 17 de julho, realizando mais uma edição da Feira Corredor do Artesanato e Gastronomia, na Praça XV de Novembro, Jardim de baixo, centro.

De acordo com informações da Subsecretária de Cultura, Juliana Ribeiro, no dia 16, sábado, o evento será das 9h às 18H, e no domingo, dia 17, das 9h às 14h. “Será mais um sucesso a nossa Feira de Artesanato, essa nova edição terá como tema as Festas Juninas, com muita alegria, animação, músicas e o evento traz uma diversidade de itens artesanais como acessórios, utensílios, decorações para casa, sabonetes, velas naturais, costura criativa e o espaço gastronômico com comidas doces e iguarias”, comentou Juliana.