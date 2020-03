Feira de Artesanato oferece opções diferenciadas para Páscoa

Matéria publicada em 15 de março de 2020, 16:01 horas

Barra Mansa – Quem buscava uma opção especial e diferente do tradicional chocolate para presentear na Páscoa, encontrou diversas alternativas, como coelhos de pano e peças decorativas, na Feira de Artesanato realizada neste sábado, dia 14, na Praça das Nações Unidas, no Ano Bom. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e conta com a participação de 80 artesãos.

A gerente de Turismo Bhella Santos apresentou uma novidade nessa feira. “Cada artesã veterana trouxe uma novata como afilhada. Isso é importante, pois uma artesã estimula e ajuda a outra, fazendo com que a economia criativa e a taxa de renda cresçam. Essa é a primeira vez que esse sistema de apadrinhamento de artesãos acontece em Barra Mansa. Essas madrinhas dão total apoio a quem está iniciando, repassando o que foi aprendido em cursos e feiras”.

Bhella também informou que a Feira de Artesanato continuará acontecendo na Praça das Nações Unidas nos dois primeiros sábados do mês e que há um projeto de expansão para outros bairros, valorizando o artesão local e fazendo circular a economia do município.

Tânia Maria da Conceição, 53 anos, é moradora do Siderlândia e há 30 anos vive do artesanato, com destaque para suas bonecas. “Comecei quando estava grávida. Quando não havia máquina de costura, eu fazia na mão. Fui me especializando. Hoje, o artesanato passou por uma grande mudança com a ajuda da prefeitura. Eles estão apoiando nossa arte, o que fez o nosso trabalho crescer. Hoje vivo tranquilamente com o meu artesanato”, comemorou.