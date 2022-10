Feira de Profissões reúne quase mil alunos no Horto Municipal

Matéria publicada em 26 de outubro de 2022, 21:23 horas

Estudantes de Porto Real e de cidades vizinhas participaram do evento, que teve o objetivo de incentivar a profissionalização

Porto Real – Centenas de estudantes de Porto Real se reuniram nesta quarta-feira (26), na Feira de Profissões. O evento, que teve o objetivo de incentivar a profissionalização entre os alunos, foi realizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), no Horto Municipal. Diversas instituições de ensino preparam estandes com informações de cursos superiores, especializações, formações técnicas e línguas estrangeiras. Mais de 300 alunos do Ensino Médio e outros 600 do 8º e 9º Ano do Ensino Fundamental passaram pelo evento.

– Além das redes Municipal e Estadual, também convidamos a rede particular. Já os municípios vizinhos de Quatis, Barra Mansa e Vassouras foram algumas das cidades que também enviaram alunos. Queremos mostrar aos jovens as diversas opções de carreira que eles podem ter após o Ensino Médio, onde há infinitas possibilidades e áreas de atuação – explicou a psicóloga Tatiana Faria.

A Feira de Profissões é realizada através do Programa ‘Daqui Pra Frente’, que realiza inúmeras ações durante o ano voltadas para orientação vocacional e mercado de trabalho. Outros órgãos municipais estiveram presentes, como a Defesa Civil, mostrando ações de combate de incêndio em botijas de gás, e ainda, técnicas de controle de incêndio com extintores, abafadores e assopradores. Já os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde realizaram ações de fisioterapia, nutrição, entre outras especializações.

– É gratificante poder ver os estudantes conhecendo novas áreas e despertando o interesse em algo no qual eles queiram trabalhar. Nosso papel é guiar os jovens pelo melhor caminho, e através da parceria com as instituições de ensino da região, atendemos tanto os alunos inseridos na Rede de Ensino, quanto a todos que estão na busca pelo aprimoramento – analisa Alexandre Serfiotis, prefeito de Porto Real.

Algumas das instituições que estiveram presentes no evento foram: UniFOA; AEDB; Faveni/Instituto Sudré; CNA; Sebrae; ICT; Estácio; IFRJ; UERJ Campus Resende; UGB; KNN Idiomas; Invista; UNIP; Sesi/Senai, entre outras.