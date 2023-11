Feira de São Cristóvão se torna Patrimônio Histórico do estado do Rio - Diário do Vale

Estado do Rio – A Feira de Tradições Nordestinas de São Cristóvão se tornou Patrimônio Histórico, Turístico, Cultural e Gastronômico do estado do Rio. É o que estabelece a Lei 10.170/23, de autoria original da deputada Tia Ju (REP), que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada na edição desta quarta-feira (8) do Diário Oficial.

A Feira de São Cristóvão é um espaço dedicado à cultura nordestina, que funciona no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, no Bairro de São Cristóvão O local já possui o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

“A feira faz parte da história e da cultura do nosso estado como o mais importante espaço de representação nordestina. Lá é possível experimentar o melhor da nossa culinária e se divertir em família, com muita música regional, artesanato e folclore. Viva o povo nordestino que tanto contribui para o nosso estado e país”, afirmou Tia Ju.

Também assinam o texto da lei como coautores os deputados Luiz Paulo (PSD), Lucinha (PSD) e Martha Rocha (PDT).