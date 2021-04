Feira do Artesão em Pinheiral terá edição especial de Dia das Mães

Matéria publicada em 26 de abril de 2021, 16:33 horas

Pinheiral – Uma edição especial da Feira do Artesão será voltada para o Dia das Mães, na próxima sexta-feira (30), em Pinheiral. Segundo a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, o objetivo é aumentar as vendas e a visibilidade dos artesãos pinheiralenses. O evento será na Praça Igor Souza, que fica ao lado da sede da Prefeitura de Pinheiral, das 12 às 16 horas, e trará oportunidades de compra de produtos diferenciados com preços acessíveis de artesãos da cidade.

De acordo com a diretora do Departamento de Cultura, Tânia Amorim, a realização da feira marca a edição especial do Dia das Mães, como oportunidade de apreciar produtos de artesãos da cidade.

– Nesta sexta-feira, estaremos realizando a segunda feirinha do artesão, com estrutura preparada para receber tanto os artesãos quanto os visitantes, pois estamos seguindo os protocolos de saúde e também vamos manter o distanciamento entre os artesãos de acordo com a exigência do momento. Nossos profissionais precisam fomentar suas vendas após a queda de vendas na comercialização dos produtos onde as perdas no faturamento aumentaram muito. Nossos artesãos não se renderam e continuam buscando conhecimento, parcerias e alternativas para a venda de seus produtos. A prefeitura por sua vez, se estruturou para atender ao pedido destes profissionais. Venham para nossa feira, todos serão muito bem recebidos – disse a diretora.